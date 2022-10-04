Звільнення Богуславки на Харківщині: щемливе відео зустрічі захисників  

Люди з квітами та сльозами на очах зустрічають українських воїнів

4 жовтня стало відомо, що українські військові звільнили ще два села у Харківській області – Богуславку та Борівську Андріївку. Про це повідомляє Борівська селищна рада. Там зазначили, що Богуславка звільнена від окупантів і перебуває під контролем ЗСУ.

На кадрах, які оприлюднили в мережі, видно, як українці з прапорами, квітами та під гімн України вітають бійців ЗСУ.

Також сьогодні повідомлялося, що ще три села на Херсонщині повернулися під контроль України.

Українські воїни записали відео, на якому передали привіт із села Старосілля на Херсонщині, яке знаходиться неподалік Архангельського. Крім того, військові повідомили про звільнення села Давидів Брід. Також Збройні сили підняли український прапор в Новопетрівці на Херсонщині.