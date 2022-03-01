Поблизу Херсона окупанти втратили колону військової техніки (відео)

«На під'їзді до Херсона їб**ать колону», – чути голос за кадром.

Наші військові підбили бойові машини росіян

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці під час вторгнення до України. Цього разу окупанти отримали по зубах поблизу Херсона. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко й опублікував відповідне відео у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що українські військові підбили велику колону військової техніки російських окупантів.

«Біля Херсона прямо зараз ЗСУ підбили велику ворожу колону військової техніки», – йдеться у повідомленні.

Також українські військові показали, як працює із технікою наш Bayraktar.

Нагадаємо, уночі 1 березня почався штурм Херсона.

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по Бердянському порту. Також у Охтирці ворожа артилерія розстріляла військову частину: десятки загиблих (фото).

Раніше військові втратили контроль за переправою до Херсона.

Під час обстрілу Харкова зруйновано 87 будинків мирних жителів.

Як повідомлялося, Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет.

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