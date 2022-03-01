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    Події в Україні

    Ситуація в Харкові: під завалами досі є люди, окупанти підривають підстанції

    Вороги навмисне завдають ушкоджень інфраструктурі міста - Ситуація в Харкові: під завалами досі є люди, окупанти підривають підстанції
    Вороги навмисне завдають ушкоджень інфраструктурі міста
    фото з соцмереж

    Мер міста заявив, що виникають проблеми із електро- та водопостачанням

    Російські військові підривають підстанції в Харкові, спричиняючи проблеми з електро- та водопостачанням. Про це Харківський міський голова Ігор Терехов заявив в ефірі одного з телеканалів, пише «Укрінформ».

    «Зараз почали підривати наші підстанції. Частина районів залишилася без електроенергії, відповідно, виникають проблеми з водопостачанням та теплом», – сказав Терехов.

    За його словами, внаслідок вечірнього обстрілу була пошкоджена підстанція «Харківобленерго». У частині будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального району тимчасово припинено електро- та водопостачання.

    Мер наголосив, що комунальні служби роблять все можливе, щоб відновити пошкоджені об'єкти.

    За його словами, внаслідок обстрілу міста люди опинилися під завалами будівель, їх рятують.

    «Ніхто у місті Харкові і в страшному сні не міг подумати, що російські війська стрілятимуть у мирних жителів, у їхні будинки. Те, що я бачу на власні очі – злочин перед усім світом», – наголосив Терехов.

    Нагадаємо, 28 лютого внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло дев’ять людей і 37 дістали поранень, у тому числі три дитини.

    Також на Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними. Як повідомлялося, 28 лютого окупанти обстріляли з Градів місто Харків.

    Як стало відомо, під час обстрілу Харкова зруйновано 87 будинків мирних жителів.

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    Теги: Харків окупанти мер військові водопостачання злочин Ігор Терехов
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    Ситуація в Харкові: під завалами досі є люди, окупанти підривають підстанції