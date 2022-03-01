Ситуація в Харкові: під завалами досі є люди, окупанти підривають підстанції

Мер міста заявив, що виникають проблеми із електро- та водопостачанням

Російські військові підривають підстанції в Харкові, спричиняючи проблеми з електро- та водопостачанням. Про це Харківський міський голова Ігор Терехов заявив в ефірі одного з телеканалів, пише «Укрінформ».

«Зараз почали підривати наші підстанції. Частина районів залишилася без електроенергії, відповідно, виникають проблеми з водопостачанням та теплом», – сказав Терехов.

За його словами, внаслідок вечірнього обстрілу була пошкоджена підстанція «Харківобленерго». У частині будинків Слобідського, Немишлянського та Індустріального району тимчасово припинено електро- та водопостачання.

Мер наголосив, що комунальні служби роблять все можливе, щоб відновити пошкоджені об'єкти.

За його словами, внаслідок обстрілу міста люди опинилися під завалами будівель, їх рятують.

«Ніхто у місті Харкові і в страшному сні не міг подумати, що російські війська стрілятимуть у мирних жителів, у їхні будинки. Те, що я бачу на власні очі – злочин перед усім світом», – наголосив Терехов.

Нагадаємо, 28 лютого внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова загинуло дев’ять людей і 37 дістали поранень, у тому числі три дитини.

Також на Харківщині російські окупанти розстріляли автобус із цивільними. Як повідомлялося, 28 лютого окупанти обстріляли з Градів місто Харків.

Як стало відомо, під час обстрілу Харкова зруйновано 87 будинків мирних жителів.

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