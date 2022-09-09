Коли Україна може звільнити Крим: прогноз генерала США 

Здатність РФ проводити подальші наступальні операції практично вичерпана

Україна може відновити повний суверенітет держави, включно з поверненням тимчасово окупованого Криму, протягом року. Війна Росії проти України може закінчитися прямою військовою перемогою Києва. Про це пише Newsweek.

Зазначимо, що українські війська почали контрнаступальні дії на різних напрямках фронту.

«Вони поставили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом, я думаю, протягом наступного року», – сказав колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.

Він зазначив, що наразі Росія контролює менше 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана.

Ходжес додав, що західні партнери мають надавати Києву матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна йому для досягнення повної військової перемоги.

«Потрібна декларація про те, що ми хочемо перемоги України, що ми хочемо, щоб вона повернула всю свою територію, що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми будемо робити все необхідне щоб допомогти їм це зробити», – сказав він.

Генерал зазначив, що у Вашингтоні повністю усвідомлюють потреби України.

Нагадаємо, також Ходжес вважає, що Російська Федерація розглядає можливість капітуляції у війні проти України.

Крім того, американський генерал порівняв Росію з трупом і дав пораду Україні та Молдові.