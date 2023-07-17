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З’явилися перші фото пошкоджень Кримського мосту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
З’явилися перші фото пошкоджень Кримського мосту
Такий вигляд на світанку мав Кримський міст
фото з відкритих джерел

Росія твердить, що понівечено лише дорожнє полотно, однак цілком можливо, що пошкоджено опору моста

Мережею ширяться перші фото пошкоджень на Кримському мосту, вибух на якому пролунав уночі 17 липня.

Пошкодження на Кримському мосту
Пошкодження на Кримському мосту
фото з соцмереж

Міністерство транспорту Росії оголосило, що на Кримському мосту пошкоджено лише дорожнє полотно автомобільної частини. Однак різні джерела останнім часом повідомляли (або висловлювали припущення) про те, що пошкоджено опору мосту.

Пошкодження на Кримському мосту
Пошкодження на Кримському мосту
фото з соцмереж

Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

Рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено.

Теги: Кримський міст Крим

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