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Кримський міст: окупанти побачили таємний знак у словах українського генерала

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кримський міст: окупанти побачили таємний знак у словах українського генерала
Кримський міст вдруге за рік зазнає руйнувань
фото з відкритих джерел

Росіяни розказали, хто їх попередив про обвал Кримського мосту

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський увечері 16 липня побажав українцям тихої ночі і додав, що «для окупантів «колискова» вже готується».

На світанку 17 липня упав проліт Кримського мосту. Причини надзвичайної події поки що невідомі. Але російські ЗМІ називають можливою причиною нібито атаку Збройних сил України. Мовляв, очевидці приблизно о четвертій ранку чули звуки вибухів.

А російські телеграм-канали побачили у словах українського генерала Сирського натяк на атаку на Кримський міст.

Кримський міст: окупанти побачили таємний знак у словах українського генерала фото 1

Як повідомлялося, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонова закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночас робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

Рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено.

У мережі з’явилося перше відео після звуків вибуху, почутих очевидцями у районі Кримського мосту.

Також мережею ширяться перші фото пошкоджень на Кримському мосту.

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