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У Маріуполі окупанти запустили тестовий потяг з порту до міста (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Маріуполі окупанти запустили тестовий потяг з порту до міста (відео)
З території Маріупольського порту вийшов черговий тестовий потяг окупантів
фото скриншот відео

Будівництво залізничного мосту коло Гранітного майже закінчено

Російські окупанти запустили тестовий поїзд у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Маршрут з'єднує місцевий порт із містом. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

Вчора з території Маріупольського порту – черговий тестовий потяг до Маріуполь-Сортувальна. Поки – «порожняк». Але наміри зрозумілі», – розповів він.

За його інформацією, будівництво залізничного мосту коло Гранітного майже закінчено.

«Задля вирішення проблеми з пошкодженим агрегатом для щебня в Гранітном, щебінь поставляють з Розівки Запорізької області. Плюс логістичне плече нівелюється потенційною паузою будівництва. За оцінкою, можливе закінчення – середина або друга половина травня», – резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому Маріуполі була неспокійна, пролунала серія сильних вибухів. Імовірною причиною є низка «прильотів», але місцева так звана влада це не підтверджують. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вибухів було щонайменше 12, а сталася така «бавовна» о 01:20.

«Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян)» – розповів Андрющенко.

Також він зазначив, що можлива причина – «серія прильотів», проте наразі подробиці з'ясовуються.

При цьому Андрющенко навів  пояснення цих вибухів  з боку окупаційної «влади».  «По місту прильотів не зафіксовано, однак залишається відкритим питання району. Намагаємось встановити причину. Через пів години після вибухів російські моніторингові пабліки повідомили про «роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по Курхавому». Попередньо інформація виглядає як чергове «заспокійливе» з серії «горів комиш». Однак, прямо на зараз деталі невідомі», – написав Андрющенко.

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Триває 791-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, одному району зосередження озброєння та військової техніки, двох районах зосередження особового складу, одному засобу ППО та трьох інших важливих об’єктах противника.

Теги: Маріуполь окупанти війна

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