«Хочу, щоб про Маріуполь не забули». Режисер Чернов привіз «Оскар» в Україну

Творці згадали бійців, які допомогли вирватися з оточеної лікарні у Маріуполі – 73 центр ССО, зауваживши, що дехто з них досі продовжує боротися на фронті

Творці фільму: Маріуполь став символом всіх міст, які були зруйновані й окуповані

У п'ятницю, 19 квітня, режисер Мстислав Чернов, чий документальний фільм «20 днів у Маріуполі» приніс Україні історичну перемогу на премії Оскар 2024, привіз статуетку до Києва. Про це повідомляє Сусільне.

Чернова та його колег Євгена Малолєтку та Василісу Степаненко зустрічали на Залізничному вокзалі столиці. Це перша зустріч в Україні з творцями стрічки – Мстиславом Черновим, Євгеном Малолєткою та Василісою Степаненко – після отримання «Оскара» у березні 2024 року.

«По-перше, я хочу сказати, що ми щасливі повернутися додому. Ми щасливі, що статуетка Оскара приїхала в Україну», – сказав Чернов.

фото: МКІП

Як пише Суспільне, зустріч із командою фільму пройшла у приміщенні Центрального залізничного вокзалу. Під час свого виступу Мстислав Чернов заявив, що із задоволенням обміняв би золоту статуетку на перемогу України у війні.

Однак він наголосив, що «Оскар» подарував надію українцям: «Коли люди потребують надії, такі моменти як «Оскар» дають сил. Вони дають сил нам, військовим, лікарям, не здаватися».

Українські Оскар та BAFTA - вже в Києві фото: Марія Кабацій

Творці також згадали бійців, які допомогли вирватися з оточеної лікарні у Маріуполі – 73 центр ССО, зауваживши, що дехто з них досі продовжує боротися на фронті.

Євген Малолєтка розповів, що фотографії та відео з оточеного росіянами міста допомогли багатьом людям, які були поза Маріуполем, знайти рідних: «Люди просили «зніміть нас». Вони не сподівались що щось зміниться, що війська НАТО прийдуть і прорвуть цю блокаду. Для людей важливо знати, що їх чують».

фото: МКІП

фото: МКІП

За словами творців, Маріуполь став символом всіх міст, які були зруйновані й окуповані протягом великої війни.

«Навіть коли історії були розказані, хочу зробити так, щоб про Маріуполь не забули. Не тільки тому, що Маріуполь – початок повномасштабної війни, а й тому, що Маріуполь став символом всіх міст, які були зруйновані й окуповані після», – наголосили творці фільму.

Вони також розповіли, що багато людей на зустрічах та показах стрічки говорили, що не знали, що таке дійсно відбувалося в Україні, або взагалі – вважали, що це фейк.

Нагадаємо, українська стрічка «20 днів у Маріуполі» виграла «Оскар» у номінації «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.