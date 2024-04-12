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Нестача систем ППО в України допомагає росіянам захопити Часів Яр – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нестача систем ППО в України допомагає росіянам захопити Часів Яр – ISW
фото з відкритих джерел

Росія намагається зруйнувати українську енергетичну мережу і обмежити оборонно-промисловий потенціал України

Дефіцит систем протиповітряної оборони став причиною активізації ударів росіянами авіабомбами по прифронтових районах і може стати вирішальним фактором захоплення міста Часів Яр у Донецькій області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

Авіабомби російські війська використали для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого. 

На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром.

Аналітики зазначають, що російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу і активних районів на передовій, і Росія, схоже, використовує деградовану парасольку української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу і обмежити оборонно-промисловий потенціал України.

«Розріджене та непослідовне покриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяло інтенсифікації російських ударів керованими та некерованими планерними бомбами, які війська РФ тактично використовували під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року і які, як видається, знову застосовують під час нинішніх наступальних операцій біля міста Часів Яр», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Як повідомлялося, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, Окупанти не змінюють своєї тактики і намагаються стерти Часів Яр із лиця землі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник міської військової адміністрації Сергій Чаус.

Читайте також: Глава Часового Яру: Тактика ворога – стирання з лиця землі. Так було з Бахмутом і Авдіївкою
Теги: Часів Яр війна фронт

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