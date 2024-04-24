Гучна ніч в окупованому Маріуполі, вибухи чули всі райони міста

Вибухів було щонайменше 12

Ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому Маріуполі була неспокійна, пролунала серія сильних вибухів. Імовірною причиною є низка «прильотів», але місцева так звана влада це не підтверджують. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вибухів було щонайменше 12, а сталася така «бавовна» о 01:20.

«Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що раскати було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало (що в принципі норма для росіян)» – розповів Андрющенко.

Також він зазначив, що можлива причина – «серія прильотів», проте наразі подробиці з'ясовуються.

При цьому Андрющенко навів пояснення цих вибухів з боку окупаційної «влади». «По місту прильотів не зафіксовано, однак залишається відкритим питання району. Намагаємось встановити причину. Через пів години після вибухів російські моніторингові пабліки повідомили про «роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по Курхавому». Попередньо інформація виглядає як чергове «заспокійливе» з серії «горів комиш». Однак, прямо на зараз деталі невідомі», – написав Андрющенко.

Триває 791-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, одному району зосередження озброєння та військової техніки, двох районах зосередження особового складу, одному засобу ППО та трьох інших важливих об’єктах противника.