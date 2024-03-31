Уночі Україна зазнала комбінованої атаки: чим били окупанти

Повітряники збили дев’ять крилатих ракет і стільки ж дронів

У ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«У ніч на 31 березня російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська область – РФ), 11-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ – РФ, Крим), балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (тимчасово окуповані території Запорізької області)», – зазначив командувач.

Захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За його словами, ворожу атаку відбивали зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони. У результаті повітряного бою знищено 18 цілей ворога: дев’ять крилатих ракет Х-101/Х-555 та дев’ять ударних БпЛА Shahed-136/131.

Нагадаємо, що рано-вранці в Україні приблизно дві години тривала масштабна повітряна тривога.

До відома, внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих.

Як повідомлялося, сьогодні, 31 березня, Польща піднімала в небо авіацію через ракетну атаку на Україну.