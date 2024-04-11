В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам варто негайно пройти в укриття

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

«Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів. За уточненими даними у повітрі близько дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили.

До того ж, триває атака безпілотників, яку окупанти розпочали вночі.

Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто перебувати в укритті.