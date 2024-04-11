В Україні масштабна повітряна тривога
Громадянам варто негайно пройти в укриття
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.
«Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів. За уточненими даними у повітрі близько дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили.
До того ж, триває атака безпілотників, яку окупанти розпочали вночі.
Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто перебувати в укритті.
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