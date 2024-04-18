Майже третина ветеранів є безробітними

Зараз близько 30% ветеранів мають статус безробітного

Наразі близько 30% українських ветеранів мають статус безробітних, зокрема, через психологічний дискомфорт від повернення у цивільне середовище. Про це розповіла заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко.

«Роботодавці хочуть приймати ветерана на роботу, оскільки це хороші лідерські якості, стресостійкість, витривалість, вміння знаходити рішення, це дуже хороша компетенція в проєктній діяльності. Але, попри це, ми бачимо з досліджень, що зараз близько 30% ветеранів мають статус безробітного», – розповіла вона.

За словами Дорошенко, причини можуть бути різні, але одна з тих, яку називають ветерани, – їм психологічно некомфортно повертатися у середовище цивільних, на попереднє місце роботи, оскільки військові звикають підпорядковуватися своєму командиру та працювати зі своїми побратимами.

Дорошенко зауважила, що деякі ветерани готові відкривати власну справу та запрошувати побратимів на роботу. А втім, є й ті, хто хоче працювати як найманий робітник. Дорошенко каже, що є «великий запит» на робітничі професії.

Тому фонд наголошує, що роботодавцям, зокрема великим корпораціям, треба розробляти на своїх підприємствах форми адаптації. Наразі вже кілька установ працюють над цим.

«Треба вміти знаходити ці можливості для ветерана, користуватися новим досвідом, показати йому, як з військової кар'єри в цивільне життя можна адаптувати свої компетенції», – зазначила вона.

Нагадаємо, через мобілізацію та виїзд за кордон Україна втратила, за деякими даними, близько третини працездатних осіб. До прикладу, за рік у країні поменшало на пів сотні самих лише логопедів.

До слова, п'ятиденний робочий тиждень із фіксованим графіком останнім часом стає непопулярним, все більше молоді змінюють його під впливом різних причин. Але наука підказує, що це найкращий варіант з погляду нашого здоров'я. Принаймні такий висновок можна зробити з опублікованої в журналі PLOS One статті професора Срібної школи соціальної роботи Нью-Йоркського університету (NYU Silver) Вень-Юі Хана.