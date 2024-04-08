Журналісти ідентифікували судна РФ, які вивозили українське зерно через Маріуполь
Дії росіян підпадають під кримінальну відповідальність, адже судна не отримують дозвіл від української прикордонної служби
Щонайменше три суховантажі потрапили на відео російської пропаганди під час завантаження зерном у Маріуполі. Журналісти з’ясували кілька фірм-зернотрейдерів, що фігурують у документах про завантаження зерна на ці судна. Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.
На відео російської пропаганди з окупованого порту Маріуполя неодноразово потрапляв процес завантаження зерна на кілька російських суден. Серед них контейнеровози STK-1003 і STK-1016 пітерської фірми «Удаленный Морской Терминал» і теплоход Mezhdurechensk, що належать ростовській «УК «Река-Море» російського підприємця Геннадія Арустамова, у минулому капітана буксира.
Дані трекінгових сервісів підтверджують їхнє перебування в окупованому українському порту та подальше пересування в порти Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Єйськ.
Управляє загарбницьким флотом в Маріуполі російська держкомпанія «Роскапстрой».
Відповідно до документів, наданих Bihus.Info центром «Миротворець», зерно з окупованих територій на ці судна вантажили кілька компаній.
Зокрема на всі три згадані судна у 2023 році вантажила пшеницю російська фірма «Санагро», зареєстрована в Ростові-на-Дону наприкінці 2022-го. Вона належить Миколі Міщуку, який раніше балотувався в Україні від аграрного об’єднання «Заступ», а нині, за даними російського реєстру компаній, має російське громадянство.
У документах також фігурують московська компанія «Зорка фуд», записана на росіянина Володимира Наумова та білоруску Тетяну Пашкевіч, і «Аста Груп», зареєстрована в окупованому Донецьку, належить громадянину Росії Роберту Асатряну.
Нагадаємо, створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна приблизною вартістю $46 млн. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.
До слова, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит.
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