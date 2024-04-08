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Журналісти ідентифікували судна РФ, які вивозили українське зерно через Маріуполь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Журналісти ідентифікували судна РФ, які вивозили українське зерно через Маріуполь
Контейнеровоз STK-1003 неодноразово потрапляв на відео російської пропаганди під час завантаження зерном у Маріуполі
фото з відкритих джерел

Дії росіян підпадають під кримінальну відповідальність, адже судна не отримують дозвіл від української прикордонної служби

Щонайменше три суховантажі потрапили на відео російської пропаганди під час завантаження зерном у Маріуполі. Журналісти з’ясували кілька фірм-зернотрейдерів, що фігурують у документах про завантаження зерна на ці судна. Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info.

На відео російської пропаганди з окупованого порту Маріуполя неодноразово потрапляв процес завантаження зерна на кілька російських суден. Серед них контейнеровози STK-1003 і STK-1016 пітерської фірми «Удаленный Морской Терминал» і теплоход Mezhdurechensk, що належать ростовській «УК «Река-Море» російського підприємця Геннадія Арустамова, у минулому капітана буксира.

Зерно з окупованих територій на судна вантажили кілька компаній
Зерно з окупованих територій на судна вантажили кілька компаній
фото: Bihus.Info

Дані трекінгових сервісів підтверджують їхнє перебування в окупованому українському порту та подальше пересування в порти Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Єйськ.

Управляє загарбницьким флотом в Маріуполі російська держкомпанія «Роскапстрой».

Ідентифікована частина російських суден і зернотрейдерів, що вивозили українське зерно через окупований порт Маріуполя
Ідентифікована частина російських суден і зернотрейдерів, що вивозили українське зерно через окупований порт Маріуполя
фото: Bihus.Info

Відповідно до документів, наданих Bihus.Info центром «Миротворець», зерно з окупованих територій на ці судна вантажили кілька компаній.

Зокрема на всі три згадані судна у 2023 році вантажила пшеницю російська фірма «Санагро», зареєстрована в Ростові-на-Дону наприкінці 2022-го. Вона належить Миколі Міщуку, який раніше балотувався в Україні від аграрного об’єднання «Заступ», а нині, за даними російського реєстру компаній, має російське громадянство.

На всі судна у 2023 році вантажила пшеницю російська фірма «Санагро», зареєстрована в Ростові-на-Дону наприкінці 2022-го
На всі судна у 2023 році вантажила пшеницю російська фірма «Санагро», зареєстрована в Ростові-на-Дону наприкінці 2022-го
фото: Bihus.Info

У документах також фігурують московська компанія «Зорка фуд», записана на росіянина Володимира Наумова та білоруску Тетяну Пашкевіч, і «Аста Груп», зареєстрована в окупованому Донецьку, належить громадянину Росії Роберту Асатряну.

Нагадаємо, створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна приблизною вартістю $46 млн. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.

До слова, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит.

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Теги: війна зерно Маріуполь корабель окупація

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