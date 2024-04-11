Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях

Енергетики вже працюють над усуненням наслідків

11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Галущенко додав, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків.

Компанія ДТЕК повідомила, що під обстрілом опинилися дві теплоелектростанції. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств.

Після закінчення атаки енергетики почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. Обійшлося без постраждалих.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

Як повідомлялося, вранці 11 квітня під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.

Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

«Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього», – додав мер міста Ігор Терехов.

До слова, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.