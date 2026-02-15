Головна Країна Події в Україні
Покровськ фактично окуповано. Співзасновник DeepState пояснив, куди далі підуть росіяни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Покровськ фактично окуповано. Співзасновник DeepState пояснив, куди далі підуть росіяни
Гришине вже стало тією зоною, де ведуться бойові дії, росяни просочуються туди
фото з відкритих джерел

«Узяти Покровськ-Мирноград – це ще не кінець», – каже Роман Погорілий

Росіяни захопили вже близько 95% Покровська. У «сірій зоні» лишаються кілька кварталів на північному заході міста в бік села Гришине, а також невелика ділянка на півночі в бік міста Родинське. Як інформує «Главком», співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий у інтерв’ю «Радіо «Свобода» заявив, що Покровськ фактично окуповано і за нього тривають останні бої.

«Ворог не може закріпитися на останніх ділянках, які ще перебувають в «сірій зоні». Однак я впевнений і, на жаль, змушений казати, що це питання часу. Це вже ті райони, ті залишки, які не можуть переломити хід подій. А більше там просто не дозволяє робити, зокрема, місцевість», – зауважує Роман Погорілий.

За словами аналітика, взяти Покровськ-Мирноград – це ще не кінець. Адже росіянам необхідна зона, яку треба в подальшому контролювати, щоб затягувати сили в Покровськ для майбутнього розвитку подій.

«Гришине вже стало тією зоною, де ведуться бойові дії, бо вони просочуються туди. Куди вони підуть далі? Вони можуть, якщо їм, передусім, дадуть можливість, рухатися у бік Дніпропетровської області, або зі сторони Родинського в напрямку Шевченка до агломерації маленьких населених пунктів, бо там є логістика, на яку вони завжди полюють», – заявив співзасновник DeepState.

Добропільський відтинок вже активний, каже Роман Погорілий.

«Вони намагаються там прощупувати та просуватися, і якщо буде активізація, то це виключно, щоб перебити нам логістику. Якщо вони побачать там більші можливості, наше слабке місце – бо Костянтинівку ж так легко просто не взяти – вони будуть рухатися там. [Бити по] логістиці для них вигідніше, і це менші жертви, ніж битися лобом об величезний населений пункт», – пояснює він.

«Це все треба очікувати, передбачати і слідкувати за рухом особового складу, який буде перекидатися. Але все одно зараз увага Покровську-Мирнограду, бо вони готові туди кидати все, що в них є, аби тільки взяти ці міста», – підсумовує Роман Погорілий.

Раніше повідомлялося, що бої за міста Покровськ та Мирноград на Донеччині тривають. Окупанти стягують свою піхоту в північну частину Покровська. Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог. 

Нагадаємо, 26 січня 2026 року головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив про критичне загострення ситуації на Покровському та Очеретинському напрямках. Протягом останнього тижня ці ділянки фронту стали місцем найбільш інтенсивного протистояння, де зафіксовано близько 400 бойових зіткнень.

Теги: окупанти місто ворог Покровськ Роман Погорілий

