Росія вдарила по Дніпру безпілотниками: є постраждалі (оновлено)

Пожежа у Дніпрі через російську атаку

Внаслідок атаки у Дніпрі виникла пожежа

У ніч на 10 березня російські терористи вдарили по Дніпру безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

За інформацією Ганжи, вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Крім того, через атаку сталася пожежа. У мережі пишуть, що займання виникло у багатоповерхівці.

Внаслідок атаки постраждали 10 людей. Серед них:

12-річний хлопчик. Медики надають йому усю необхідну допомогу;

29-річна жінка ушпиталена. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості;

60-річному чоловікові лікарі надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився;

ще дві жінки та два чоловіки.

Як відомо, у Дніпрі під час російської атаки «шахедами» збитий дрон упав за десять метрів від будинку мера Бориса Філатова.

«Збитий «Шахед» упав за 10 метрів від мого приватного будинку. Не за 100, не за 500, не десь там на обрії. За 10. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка», – розповів Філатов.

Нагадаємо, вночі 28 лютого російська окупаційна армія атакувала українські міста безпілотниками. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. У одному із районів сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

До слова, у ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За повідомленням ОВА, в одному з районів сталася пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.