Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Дніпру безпілотниками: є постраждалі (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Дніпру безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
Пожежа у Дніпрі через російську атаку
скріншот з відео

Внаслідок атаки у Дніпрі виникла пожежа

У ніч на 10 березня російські терористи вдарили по Дніпру безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

За інформацією Ганжи, вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку. Крім того, через атаку сталася пожежа. У мережі пишуть, що займання виникло у багатоповерхівці.

Внаслідок атаки постраждали 10 людей. Серед них:

  • 12-річний хлопчик. Медики надають йому усю необхідну допомогу;
  • 29-річна жінка ушпиталена. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості;
  • 60-річному чоловікові лікарі надали допомогу на місці. Він від госпіталізації відмовився;
  • ще дві жінки та два чоловіки.

Як відомо, у Дніпрі під час російської атаки «шахедами» збитий дрон упав за десять метрів від будинку мера Бориса Філатова.

«Збитий «Шахед» упав за 10 метрів від мого приватного будинку. Не за 100, не за 500, не десь там на обрії. За 10. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка», – розповів Філатов.

Нагадаємо, вночі 28 лютого російська окупаційна армія атакувала українські міста безпілотниками. У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. У одному із районів сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

До слова, у ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За повідомленням ОВА, в одному з районів сталася пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Теги: пожежа Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
12 лютого, 05:30
Російський терор: рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі
Російський терор: рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Одесі
15 лютого, 09:32
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
Росія вдарила по Одесі безпілотниками, є пошкодження будинків
21 лютого, 02:59
У Богодухові на Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих
Удар по Богодухову: загиблий батько трьох дітей був демобілізованим військовим із ампутацією
11 лютого, 13:39
Займання сталося у квартирі на третьому поверсі житлової п’ятиповерхівки
У Дніпровському районі горіла квартира у багатоповерхівці (фото)
23 лютого, 08:43
Інформація щодо причин вибуху та можливої правової кваліфікації інциденту наразі уточнюється
Дніпро: розпочато розслідування вибуху в адмінбудівлі поліції
23 лютого, 22:28
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки
Понад вісім ударів по Запоріжжю: є поранені, серед них – дитина
24 лютого, 01:35
Удома на Олександра чекають п'ятеро синів та троє доньок
У Дніпрі медики рятують воїна-батька вісьмох дітей, який дістав тяжкі поранення на Покровському напрямку
7 березня, 19:15
Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч
28 лютого, 05:50

Події в Україні

Росія вдарила по Дніпру безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
Росія вдарила по Дніпру безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку
Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку
Росія атакувала Харків безпілотниками: є постраждалі
Росія атакувала Харків безпілотниками: є постраждалі
Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 березня 2026. Зведення Генштабу
Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026
Ураження російського катера в Криму, оголошено лауреатів Шевченківської премії. Головне за 9 березня 2026
Енергетична тривога. Окупанти намагаються залишити Сумщину без світла
Енергетична тривога. Окупанти намагаються залишити Сумщину без світла

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua