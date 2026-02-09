Ситуація в районі Покровська погіршується: деталі від DeepState

«Противник активно проводить дистанційне мінування»

Бої за міста Покровськ та Мирноград на Донеччині тривають. Окупанти стягують свою піхоту в північну частину Покровська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування. Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог», – наголошують аналітики.

Зокрема, за даними DeepState, на Мирноградському відтинку ворог накопичується на фермах на півночі. «Накопичує особовий склад в церкві, разом з цивільними, порушуючи, зокрема, норми гуманітарного права. Тривають хаотичні бої в північній частині міста рештками угрупування Сил Оборони, які знаходяться в Мирнограді», – йдеться у повідомленні.

Також аналітики додають, що на Родинське окупанти посилюють тиск.

«Однак найбільша проблема, що ворог здійснює рейди невеликими групами піхоти на захід від Родинського в глибину нашої оборони і вишукує пілотів, які на сьогодні під загрозою потрапити у вогневий контакт з штурмовиками противника. Одночасно з цим, Родинське є останнім населеним пунктом, який дає можливість спроб вийти з Мирнограду, що дуже чудово розуміє ворог», – додає DeepState.

Нагадаємо, що 26 січня 2026 року головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив про критичне загострення ситуації на Покровському та Очеретинському напрямках. Протягом останнього тижня ці ділянки фронту стали місцем найбільш інтенсивного протистояння, де зафіксовано близько 400 бойових зіткнень.