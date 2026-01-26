Росія зосереджує свої основні зусилля на Покровському напрямку – Сирський

Сирський заявив про концентрацію основних сил РФ на Покровському напрямку та 400 боїв за тиждень

Сьогодні, 26 січня 2026 року, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив про критичне загострення ситуації на Покровському та Очеретинському напрямках. Протягом останнього тижня ці ділянки фронту стали місцем найбільш інтенсивного протистояння, де зафіксовано близько 400 бойових зіткнень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

Головнокомандувач продовжує роботу безпосередньо в районах ведення бойових дій, координуючи оборону та впровадження нових технологічних рішень для стримування ворога.

За словами головнокомандувача, російські підрозділи не припиняють спроб прориву української оборони. Для просування армія РФ продовжує використовувати тактику штурмів малими піхотними групами. Олександр Сирський підкреслив: «Агресор не полишає спроб прориву, посилює тиск і підтягує резерви. Наше ключове завдання - завдати ворогу максимальних втрат, знищити його резерви та послідовно знизити наступальний потенціал».

Під час роботи безпосередньо в районах бойових дій було проаналізовано тактику протидії ворогу, що потребує гнучких рішень та чіткої координації. Особливий акцент робиться на впровадженні сучасних технологій. Олександр Сирський зазначив:

«Окрему увагу приділяємо посиленню підрозділів безпілотних систем - насамперед застосуванню ударних дронів для ураження окупантів, а також розвитку логістики із залученням роботизованих комплексів», – зазначив Сирський.

Головнокомандувач додав, що масштабне використання безпілотних і роботизованих систем безпосередньо впливає на збереження життя українських воїнів та ефективність оборонних дій.

Нагадаємо, Збройні сили України кардинально змінюють підхід до ураження ворожих цілей, відмовляючись від масованого вогню на користь точкових ударів дешевими й ефективними засобами. Як інформує «Главком», про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив під час виступу на Стратегічному діалозі в межах засідання Військового комітету НАТО на рівні головнокомандувачів. Виступ головкома наводить Генеральний штаб ЗСУ.

За словами Сирського, «війна в Україні давно вийшла за межі регіонального конфлікту і стала простором, де формується майбутнє глобальної безпеки. Події під Покровськом, Куп’янськом чи в акваторії Чорного моря вже сьогодні впливають на доктрини та практики євроатлантичних армій».