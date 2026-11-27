США та європейські союзники погодилися, що Україна після припинення вогню та укладення мирної угоди потребуватиме тривалих гарантій безпеки, подібних до статті 5 Статуту НАТО. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на брифінгу під час позачергового саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі, пише «Главком».

«Ми вже давно досягли домовленості з американцями та європейцями про те, що Україна після припинення вогню під час мирних переговорів, а передусім після мирної угоди, потребуватиме тривалих гарантій безпеки», – сказав канцлер.

Він уточнив, що йдеться про гарантії, подібні до п'ятої статті НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони: напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх.

Водночас Мерц наголосив, що говорити про конкретний механізм реалізації домовленостей поки зарано. Зокрема, журналісти запитували канцлера про можливу присутність американських військових в Україні.

«Як це конкретно виглядатиме в деталях – говорити про це сьогодні ще надто рано», – відповів він.

Варто зазначити, що у спільній заяві за підсумками зустрічі в Берліні 19 листопада лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та України зазначили, що гарантії мають бути юридично зобов'язувальними та тісно скоординованими зі США.

Серед можливих складових – продовження військової, фінансової та технічної підтримки України, участь у механізмі моніторингу припинення вогню під керівництвом США, а також розгортання багатонаціональних сил під проводом європейських країн за підтримки Вашингтона.

Також документ передбачає юридично зобов'язувальне зобов'язання вживати заходів для відновлення миру й безпеки в разі нового збройного нападу Росії. Водночас остаточний формат гарантій ще має бути узгоджений.

Нагадаємо, 19 листопада спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон, імовірно, переконав Росію прийняти концепцію гарантій безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Однак уже 20 листопада заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав такі гарантії неприйнятними для Москви.