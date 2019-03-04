Поліція за тиждень знайшла 214 зниклих дітей



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2018 року 10 тисяч неповнолітніх поліцейські знайшли і повернули батькам протягом першої ж доби після зникнення

З 25 лютого по 3 березня в Україні зникло 219 дітей

За минулий тиждень працівники поліції відшукали та повернули додому 214 дітей. Про це йдеться на Facebook-сторінці Національної поліції.

Згідно з інформацією, з 25 лютого по 3 березня в Україні зникло 219 дітей. 214 з них вдалося розшукати та повернути додому.

Нагадаємо, поліція вісім років шукає дитину, яка зникла на Вінниччині, залишились лише тапочки. Мами не будо вдома. Дитина пішла в магазин, на дворі пройшов дощ і поліція знайшла тільки тапочки і куплений сік. Дівчинку шукали в інших містах – у Житомирі, Івано-Франківську казали, що є схожа дитина. «Ми і ставки спускали, і копали… Зараз дівчинці було б 18 років», - кажуть у поліції.

Як повідомлялося, у 2018 році Нацполіція отримала понад 11 тисяч повідомлень про зниклих дітей.

10 тисяч неповнолітніх поліцейські знайшли і повернули батькам протягом першої ж доби після зникнення. Як наголосили у поліції, це значно зменшує ризик учинення відносно дитини протиправних дій. «Всього в країні у розшуку з урахуванням минулих років залишається 46 дітей», - заявили у поліції.