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    Події в Україні

    Поліція за тиждень знайшла 214 зниклих дітей

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    2018 року&nbsp;10 тисяч неповнолітніх поліцейські знайшли і повернули батькам протягом першої ж доби після зникнення - Поліція за тиждень знайшла 214 зниклих дітей
    2018 року 10 тисяч неповнолітніх поліцейські знайшли і повернули батькам протягом першої ж доби після зникнення

    З 25 лютого по 3 березня в Україні зникло 219 дітей

    За минулий тиждень працівники поліції відшукали та повернули додому 214 дітей. Про це йдеться на Facebook-сторінці Національної поліції.

    Згідно з інформацією, з 25 лютого по 3 березня в Україні зникло 219 дітей. 214 з них вдалося розшукати та повернути додому.

    Нагадаємо, поліція вісім років шукає дитину, яка зникла на Вінниччині, залишились лише тапочки. Мами не будо вдома. Дитина пішла в магазин, на дворі пройшов дощ і поліція знайшла тільки тапочки і куплений сік. Дівчинку шукали в інших містах – у Житомирі, Івано-Франківську казали, що є схожа дитина. «Ми і ставки спускали, і копали… Зараз дівчинці було б 18 років», - кажуть у поліції.

    Як повідомлялося, у 2018 році Нацполіція отримала понад 11 тисяч повідомлень про зниклих дітей.

    10 тисяч неповнолітніх поліцейські знайшли і повернули батькам протягом першої ж доби після зникнення. Як наголосили у поліції, це значно зменшує ризик учинення відносно дитини протиправних дій. «Всього в країні у розшуку з урахуванням минулих років залишається 46 дітей», - заявили у поліції.

     

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