ЗСУ уразили місце пуску дронів на Курщині, ліквідовані десятки військових РФ

Об’єкт використовувався для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних та FPV-дронів РФ

19 квітня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Як передає «Главком», про це повідомив Генштаб.

Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів, наголошують у Генеральному штабі. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», – підсумували у Генштабі.

Раніше бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

Як повідомлялося, бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».

До слова, Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку російських окупантів у Білгородській області.

Нагадаємо, Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні.

Аеродром є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні. Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з фугасними та керованими авіабомбами, крилатими ракетами.