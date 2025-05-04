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Черкаси: через атаку дронів зафіксовано декілька пожеж

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Черкаси: через атаку дронів зафіксовано декілька пожеж
фото ілюстративне

Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10

Увечері 3 травня у Черкасах прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою дронів, зафіксовано декілька пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Черкаської ОВА Ігоря Табуренця.

За його словами, через атаку дронів в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

«Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна», – написав він.

На місці працюють всі екстрені служби.

Раніше ми повідомляли, що в місті пролунало більше шести гучних вибухів, ворожі дрони збивали українські протиповітряники.

Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10.

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня ворог атакував Київ ударними дронами. У трьох районах столиці впали уламки російських БпЛА.

Повітряна тривога в Києві пролунала о 00:20, мешканці столиці почули потужні вибухи, працювала ППО.

Зі слів Ткаченка, в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків. Внаслідок цього загорівся автомобіль.

Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку. За іншою адресою у цьому ж районі палають сім автівок.

У Шевченківському та Святошинському районі також зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Виникли пожежі.

Як повідомив Ткаченко, у Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках.

 

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Теги: Черкаси пожежа

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