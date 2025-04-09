У Дарницькому районі під час пожежі загинув чоловік
Пожежа сталася у житловому будинку на вулиці Тростянецькій
Під час пожежі у Дарницькому районі Києва загинув чоловік, 20 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у м. Києва.
Учора ввечері, 8 квітня о 17:21, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Тростянецькій. Пожежа сталася на четвертому поверсі житлової девʼятиповерхівки, горів балкон, з розповсюдженням на кімнату.
У ході гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка та евакуювали з верхніх поверхів 20 осіб. О 18:11 пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів.
Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня у Подільському районі Києва на вулиці Сирецькій сталася пожежа у гуртожитку. Загоряння сталось в електричній щитовій, на восьмому поверсі гуртожитку сімейного типу з розповсюдженням на квартиру та електрощитову на дев’ятому поверсі.
До слова, в Оболонському районі Києва завершено аварійно-відновлювальні роботи у бізнес-центрі, пошкодженому ракетним російським ударом 6 квітня.
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