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У Дарницькому районі під час пожежі загинув чоловік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Дарницькому районі під час пожежі загинув чоловік
Пожежа сталася на балконі четвертого поверху житлової девʼятиповерхівки з розповсюдженням на кімнату
фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Пожежа сталася у житловому будинку на вулиці Тростянецькій

Під час пожежі у Дарницькому районі Києва загинув чоловік, 20 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у м. Києва

Учора ввечері, 8 квітня о 17:21, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Тростянецькій. Пожежа сталася на четвертому поверсі житлової девʼятиповерхівки, горів балкон, з розповсюдженням на кімнату.

У ході гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка та евакуювали з верхніх поверхів 20 осіб. О 18:11 пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

В ході гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка
В ході гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка
фото: Головне управління ДСНС України у місті Києві/Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня у Подільському районі Києва на вулиці Сирецькій сталася пожежа у гуртожитку. Загоряння сталось в електричній щитовій, на восьмому поверсі гуртожитку сімейного типу з розповсюдженням на квартиру та електрощитову на дев’ятому поверсі. 

До слова, в Оболонському районі Києва завершено аварійно-відновлювальні роботи у бізнес-центрі, пошкодженому ракетним російським ударом 6 квітня.  

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Теги: пожежа Київ

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