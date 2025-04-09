У Дарницькому районі під час пожежі загинув чоловік

Пожежа сталася на балконі четвертого поверху житлової девʼятиповерхівки з розповсюдженням на кімнату

Пожежа сталася у житловому будинку на вулиці Тростянецькій

Під час пожежі у Дарницькому районі Києва загинув чоловік, 20 осіб було евакуйовано з верхніх поверхів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у м. Києва.

Учора ввечері, 8 квітня о 17:21, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Тростянецькій. Пожежа сталася на четвертому поверсі житлової девʼятиповерхівки, горів балкон, з розповсюдженням на кімнату.

У ході гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка та евакуювали з верхніх поверхів 20 осіб. О 18:11 пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

В ході гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка фото: Головне управління ДСНС України у місті Києві/Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня у Подільському районі Києва на вулиці Сирецькій сталася пожежа у гуртожитку. Загоряння сталось в електричній щитовій, на восьмому поверсі гуртожитку сімейного типу з розповсюдженням на квартиру та електрощитову на дев’ятому поверсі.

До слова, в Оболонському районі Києва завершено аварійно-відновлювальні роботи у бізнес-центрі, пошкодженому ракетним російським ударом 6 квітня.