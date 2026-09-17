Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому дрони та артилерія втрачають ефективність: командир «Рокіта» назвав головну проблему

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
google social img telegram social img facebook social img
Чому дрони та артилерія втрачають ефективність: командир «Рокіта» назвав головну проблему
Дячун (по центру) наголосив, що безпілотники не змінили принципову роль артилерії на полі бою
фото: glavcom.ua

Без посекундної координації підрозділів навіть найкращі комбінації зброї не працюють, а перші труднощі виникають через несправність техніки та несвоєчасні запуски ще до початку бою

На полі бою ефективність артилерії та безпілотників залежить передусім від злагодженої роботи підрозділів і швидкої взаємодії між різними засобами ураження. Про це «Главкому» розповів командир загону спеціального призначення «Рокіт» Остап Дячун.

За словами Дячуна, сьогодні можуть ефективно працювати різні комбінації дронів, артилерії та інших засобів, однак військові мають чітко координувати свої дії.

«Будь-які комбінації з цього можна запускати, але люди мають розуміти, що посекундна колаборація цих засобів має працювати чітко», – пояснив Дячун.

Командир зазначив, що на практиці виникають проблеми ще до безпосереднього застосування техніки. Зокрема, необхідно перевіряти справність засобів, а також забезпечувати можливість їхнього своєчасного запуску з позицій.

Дячун також наголосив, що безпілотники не змінили принципову роль артилерії на полі бою. За його словами, на складних і стабільних напрямках, зокрема на харківському, українським військовим досі важко працювати проти ворожої артилерії.

«Якщо з нашої сторони ми дивимося на артилерію як на те, що зараз не працює, то якщо подивитися на ворога, на стабільному напрямку нам дуже важко саме з артилерією», – сказав командир.

Окремо він розповів про скорочення часу між виявленням цілі та її ураженням. За словами Дячуна, ключовим стало не стільки скорочення часу польоту конкретного дрона, скільки збільшення кількості безпілотників у повітрі.

Якщо один оператор виявляє ціль, він може перенаправити на неї інший дрон, який перебуває поблизу. У випадку крилатих безпілотників із можливістю донаведення це також дозволяє змінювати завдання вже під час польоту.

Водночас командир «Рокіта» зазначив, що одного влучання безпілотника по цілі часто недостатньо. За його словами, легкі ураження можуть не знищити екіпаж, броньовану техніку чи артилерійську установку, тому для гарантованого ураження потрібна подальша взаємодія різних засобів.

Нагадаємо, Р=радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним Флеш запропонував надати українцям більше інформації про переміщення російських ударних безпілотників. Йдеться, зокрема, про можливість показувати цивільним, де саме наразі існує загроза.

Читайте також:

Теги: військові дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Поліг під час виконання завдання на Луганщині. Згадаймо Сергія Кучеренка
Поліг під час виконання завдання на Луганщині. Згадаймо Сергія Кучеренка
Чому дрони та артилерія втрачають ефективність: командир «Рокіта» назвав головну проблему
Чому дрони та артилерія втрачають ефективність: командир «Рокіта» назвав головну проблему
На дорогах України зʼявляться нові камери: яке порушення вони фіксуватимуть
На дорогах України зʼявляться нові камери: яке порушення вони фіксуватимуть
«Місто перетворилося на смертельну пастку». Лубінець прокоментував ситуацію в Олешках
«Місто перетворилося на смертельну пастку». Лубінець прокоментував ситуацію в Олешках
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
108K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
69K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
58K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua