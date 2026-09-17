Чому дрони та артилерія втрачають ефективність: командир «Рокіта» назвав головну проблему

Дячун (по центру) наголосив, що безпілотники не змінили принципову роль артилерії на полі бою

Без посекундної координації підрозділів навіть найкращі комбінації зброї не працюють, а перші труднощі виникають через несправність техніки та несвоєчасні запуски ще до початку бою

На полі бою ефективність артилерії та безпілотників залежить передусім від злагодженої роботи підрозділів і швидкої взаємодії між різними засобами ураження. Про це «Главкому» розповів командир загону спеціального призначення «Рокіт» Остап Дячун.

За словами Дячуна, сьогодні можуть ефективно працювати різні комбінації дронів, артилерії та інших засобів, однак військові мають чітко координувати свої дії.

«Будь-які комбінації з цього можна запускати, але люди мають розуміти, що посекундна колаборація цих засобів має працювати чітко», – пояснив Дячун.

Командир зазначив, що на практиці виникають проблеми ще до безпосереднього застосування техніки. Зокрема, необхідно перевіряти справність засобів, а також забезпечувати можливість їхнього своєчасного запуску з позицій.

Дячун також наголосив, що безпілотники не змінили принципову роль артилерії на полі бою. За його словами, на складних і стабільних напрямках, зокрема на харківському, українським військовим досі важко працювати проти ворожої артилерії.

«Якщо з нашої сторони ми дивимося на артилерію як на те, що зараз не працює, то якщо подивитися на ворога, на стабільному напрямку нам дуже важко саме з артилерією», – сказав командир.

Окремо він розповів про скорочення часу між виявленням цілі та її ураженням. За словами Дячуна, ключовим стало не стільки скорочення часу польоту конкретного дрона, скільки збільшення кількості безпілотників у повітрі.

Якщо один оператор виявляє ціль, він може перенаправити на неї інший дрон, який перебуває поблизу. У випадку крилатих безпілотників із можливістю донаведення це також дозволяє змінювати завдання вже під час польоту.

Водночас командир «Рокіта» зазначив, що одного влучання безпілотника по цілі часто недостатньо. За його словами, легкі ураження можуть не знищити екіпаж, броньовану техніку чи артилерійську установку, тому для гарантованого ураження потрібна подальша взаємодія різних засобів.

Нагадаємо, Р=радник президента України Сергій Бескрестнов із позивним Флеш запропонував надати українцям більше інформації про переміщення російських ударних безпілотників. Йдеться, зокрема, про можливість показувати цивільним, де саме наразі існує загроза.