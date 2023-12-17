Польські перевізники анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною

Наразі на пункті пропуску «Ягодин-Дорохуськ» скупчилася черга з понад 2 тисяч українських вантажівок

Польські перевізники заявили про проведення нової акції протесту на кордоні з Україною, яка розпочнеться у понеділок, 18 грудня, о 15:00. Про це повідомляє RMF 24.

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Наразі на пункті пропуску «Ягодин-Дорохуськ» скупчилася черга з понад 2 тисяч українських вантажівок.

«Пропускна спроможність пункту пропуску становить близько 650 тир на день. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту», – йдеться в повідомленні.

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Водночас один із лідерів протесту Павел Озігала заявив, що блокада кордону може тривати навіть до 8 березня.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».

Зауважимо, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною.

Зафіксовано три випадки смерті українських водіїв з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.