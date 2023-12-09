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ISW розповів, як Росія посилює армію без проведення загальної мобілізації

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW розповів, як Росія посилює армію без проведення загальної мобілізації
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ заявило про додаткове спрощення процедури видачі посвідчень учасникам повномасштабної війни проти України

Російська Федерація намагається збільшити бойову потужність своєї армії, не оголошуючи загальної мобілізації. Влада Удмуртії створює іррегулярні формування для посилення лінії фронту в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті Інституту зазначається, що 7 грудня глава Удмуртської республіки Олександр Бречалов оголосив про формування регіоном чотирьох нових з'єднань. Йдеться про зенітно-ракетний батальйон «Євгеній Драгунов», зенітно-ракетний дивізіон «Чепца», мотобатальйон «Вармун» і десантно-штурмовий дивізіон (ВДВ) «Кама». Незабаром ці формування будуть перекинуті в Україну для участі в бойових діях.

За словами Бречалова, удмурти склали ці нові військові підрозділи після укладення невизначених контрактів з Міністерством оборони РФ.

«Схоже, що ці підрозділи є російськими іррегулярними формуваннями з невідомою чисельністю, яка, ймовірно, не відповідає доктринальній кінцевій чисельності їхніх заявлених ешелонів. Влада Республіки Удмуртія, ймовірно, залучає місцевих добровольців для укомплектування цих підрозділів, щоб негайно підсилити лінію фронту в Україні», – пише ISW.

У Міністерстві оборони РФ оголосили про спрощення процедури видачі посвідчень військовим, що брали участь у повномасштабній війні проти України.

Міноборони Росії 8 грудня оголосило, що російським бійцям більше не потрібно буде подавати документи на отримання посвідчення ветерана, адже відомство автоматично видаватиме ці посвідчення на основі вже наявної інформації про учасника бойових дій.

«Спрощення цієї процедури може бути частиною поточних зусиль Росії щодо офіційного оформлення, спрямованих на відновлення адміністративного контролю РФ над нерегулярними формуваннями, залученими до повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – повідомляє ISW.

Як повідомлялося, українські Збройні Сили продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, а також на лівому березі Херсонської області. Погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам використовувати розвідувальні дрони. 

Теги: росія документи військові мобілізація влада

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