Місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною

Перевізники подадуть скаргу до суду через відмову в організації протесту

У Польщі війт гміни Дорогуськ відмовив перевізникам в організації нового протесту на на під’їзді до кордону з Україною, який мав розпочатися 18 грудня. Про це повідомляє RMF24.

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Голова Дорогуська Войцех Сава заборонив протестувальникам влаштовувати нову акцію на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Цей пункт був розблокований з понеділка, проте учасники страйків заявили про намір знову закрити для вантажівок під'їзд до кордону. Вони подали заявку на отримання дозволу на нову акцію протесту. Він мав би розпочатися наступного понеділка.

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Утім, війт Дорогуська на це не погодився. Войцех Сава, відкликаючи дозвіл на акцію протесту перевізників, послався на законодавчу передумову – загрозу майну в значних розмірах. Йдеться, зокрема, про фінансові втрати для підприємців.

«Протест вдарив не лише по водіях. Втрачають підприємці, робітники, інші соціальні групи, які залишилися без роботи», – заявив він.

Перевізники оголосили, що подадуть скаргу до суду, а завтра подадуть нові заявки на проведення акцій протесту в кількох місцях.

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

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Як повідомлялося, 11 грудня Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено.

Проте ввечері того ж дня перевізники знову заблокували пункт пропуску. На дорозі з польського боку стояла нібито поламана вантажівка, яка перекривала рух транспорту.