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Місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною
Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» ввечері 11 грудня
фото: Рафал Меклер/X

Перевізники подадуть скаргу до суду через відмову в організації протесту

У Польщі війт гміни Дорогуськ відмовив перевізникам в організації нового протесту на на під’їзді до кордону з Україною, який мав розпочатися 18 грудня. Про це повідомляє RMF24.

Голова Дорогуська Войцех Сава заборонив протестувальникам влаштовувати нову акцію на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Цей пункт був розблокований з понеділка, проте учасники страйків заявили про намір знову закрити для вантажівок під'їзд до кордону. Вони подали заявку на отримання дозволу на нову акцію протесту. Він мав би розпочатися наступного понеділка.

Утім, війт Дорогуська на це не погодився. Войцех Сава, відкликаючи дозвіл на акцію протесту перевізників, послався на законодавчу передумову – загрозу майну в значних розмірах. Йдеться, зокрема, про фінансові втрати для підприємців.

«Протест вдарив не лише по водіях. Втрачають підприємці, робітники, інші соціальні групи, які залишилися без роботи», – заявив він.

Перевізники оголосили, що подадуть скаргу до суду, а завтра подадуть нові заявки на проведення акцій протесту в кількох місцях.

Нагадаємо, 6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорохуськ» та «Рава-Руська-Хребене».

Як повідомлялося, 11 грудня Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що рух транспорту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відновлено.

Проте ввечері того ж дня перевізники знову заблокували пункт пропуску. На дорозі з польського боку стояла нібито поламана вантажівка, яка перекривала рух транспорту. 

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Теги: місцева влада протест кордон Польща страйк

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