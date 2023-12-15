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Фінляндія масово відмовляє у допомозі біженцям, які їдуть із Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Фінляндія масово відмовляє у допомозі біженцям, які їдуть із Росії
Фінляндія перевіряє документи біженців які прибули з території Росії
фото із відкритих джерел

Фінляндія відмовила у допомозі біженцям, які прибули через кордон із Росією

Жоден біженець із тих, хто прибув через східний кордон із Росією до Фінляндії, не отримав притулку в країні. Видання Helsingin Sanomat повідомило, що міграційна служба країни розглядає понад 100 заяв у прискореному порядку.

Також вказується, що у жовтні та листопаді поточного року через російсько-фінський кордон прибули 958 представників понад 30 національностей, які запросили міжнародний захист. При цьому ніхто з них не отримав позитивного рішення, зафіксовано більше десяти відмов у допомозі.

До слова, уряд Фінляндії 14 грудня ухвалив рішення закрити пропускні пункти на східному кордоні з Росією через нелегальних мігрантів. Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд повністю закриє кордон із Росією. Пункти пропуску на східному кордоні знову закриються 15 грудня о 20.00. Кордон закриють до 14 січня 2024 року.

Рантанен наголосила, що закриття кордону необхідне для контролю ситуації. Міністерка заявила, що ситуація на східному кордоні становить загрозу національній безпеці.

Раніше суд Фінляндії обрав запобіжний захід для російського неонациста Петровського. Петровський був лідером і командиром російського воєнізованого формування «Оперативна група «Русич». Прикордонники вимагали продовження арешту для Воїслава Тордена (це нове ім'я і прізвище неонациста Яна Петровського – «Главком»).

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Теги: Фінляндія кордон влада росіяни

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