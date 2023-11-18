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Прикордонники застосували сльозогінний газ до росіян, що проривалися до Фінляндії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Прикордонники застосували сльозогінний газ до росіян, що проривалися до Фінляндії
Один із учасників групи намагався втекти повз прикордонників
фото: скріншот із відео

Фінляндія розслідує, чи є група росіян прохачами притулку

Увечері в п’ятницю, 17 листопада, група з близько тридцяти осіб пішки та на велосипедах прибула з боку Росії до прикордонного переходу Нійрала (Фінляндія). Люди намагалися перетнути кордон, але прикордонники зупинили групу. 

Один із учасників групи намагався втекти повз прикордонників, але його затримали із застосуванням сльозогінного газу. Про це повідомляє Yle.

Представник прикордонної служби підтвердив використання газу на прикордонному переході Нійрала і зазначив, що група не дотримувалася вказівок прикордонників, і не було ясності щодо намірів частини людей покинути місце. Щоб відновити контроль над ситуацією, було ухвалено рішення використати сльозогінний газ як найменш жорсткий засіб.

Потерпілому було надано першу допомогу.

Після нормалізації ситуації членів групи доправили до прикордонної інспекції.

Наразі розслідується, чи є учасники групи прохачами притулку.

Нагадаємо, влада Фінляндії розглядає варіант повністю закрити кордон з Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ.

Теги: росія кордон Фінляндія

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