Прикордонники застосували сльозогінний газ до росіян, що проривалися до Фінляндії

Фінляндія розслідує, чи є група росіян прохачами притулку

Увечері в п’ятницю, 17 листопада, група з близько тридцяти осіб пішки та на велосипедах прибула з боку Росії до прикордонного переходу Нійрала (Фінляндія). Люди намагалися перетнути кордон, але прикордонники зупинили групу.

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Один із учасників групи намагався втекти повз прикордонників, але його затримали із застосуванням сльозогінного газу. Про це повідомляє Yle.

Представник прикордонної служби підтвердив використання газу на прикордонному переході Нійрала і зазначив, що група не дотримувалася вказівок прикордонників, і не було ясності щодо намірів частини людей покинути місце. Щоб відновити контроль над ситуацією, було ухвалено рішення використати сльозогінний газ як найменш жорсткий засіб.

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Потерпілому було надано першу допомогу.

Після нормалізації ситуації членів групи доправили до прикордонної інспекції.

Наразі розслідується, чи є учасники групи прохачами притулку.

Нагадаємо, влада Фінляндії розглядає варіант повністю закрити кордон з Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект.

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Раніше повідомлялося, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ.