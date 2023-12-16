На польсько-українському кордоні помер ще один водій

Чоловіка забрала «швидка», він помер дорогою до лікарні

На польсько-українському кордоні сьогодні, 16 грудня, помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників. Відповідну інформацію підтвердив «Суспільному» віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Водія забрала «швидка», дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», – зазначив Балін.

Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

Будь ласка, читайте текст після реклами

11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин», очікуючи на перетин кордону помер 54-річний водій вантажівки з України.

23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

Зауважимо, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною. Перевізники подадуть скаргу до суду через відмову в організації протесту.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом польські аграрії долучилися до протесту і розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».