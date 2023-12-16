На польсько-українському кордоні помер ще один водій
Чоловіка забрала «швидка», він помер дорогою до лікарні
На польсько-українському кордоні сьогодні, 16 грудня, помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників. Відповідну інформацію підтвердив «Суспільному» віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.
«Водія забрала «швидка», дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії», – зазначив Балін.
Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.
11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин», очікуючи на перетин кордону помер 54-річний водій вантажівки з України.
23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець», де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.
Зауважимо, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною. Перевізники подадуть скаргу до суду через відмову в організації протесту.
Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.
Згодом польські аграрії долучилися до протесту і розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.
11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».
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