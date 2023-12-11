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Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві
фото: Укрінформ/Telegram

Біля однієї зі станцій метро утворилася величезна черга 

В Києві на пів року закрили одразу шість станцій метро: «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Наразі потяги на «синій» гілці київського метро курсують між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська», і що відбувається на останній, повідомляє «Укрінформ». 

Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві фото 1
фото: «Укрінформ»
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві фото 2
фото: Укрінформ

На станції метро «Либідська» зібрався величезний натовп людей. Охочі скористатися послугами столичного метрополітену не вмістилися всередині і чекають своєї черги навіть на вулиці, біля входу.

У столичному районі «Теремки» від самого ранку майже паралізовано рух транспорту.

Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» у столиці з 9 грудня закрили на час ремонту перегінного тунелю. Таке рішення прийняте Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні землі.

Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві фото 3

Радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець вважає, що в зупинці руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» винний експрезидент-втікач Віктор Янукович.

До слова, у зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. У Київській міській держадміністрації повідомили, що у зв'язку із закриттям ділянки метро у Києві, організовано спеціальні смуги руху для дублюючого наземного транспорту, що допомагає забезпечити стабільне перевезення пасажирів.

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

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Теги: Київ громадський транспорт метро столиця черга

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