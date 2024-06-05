Полтавщина: ворожі дрони влучили в промисловий об’єкт

Унаслідок атаки постраждав один чоловік

У ніч на 5 червня російські загарбники атакували Полтавщину дронами. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у телеграм.

За його словами, по ворожих БпЛА відпрацювали вогневі групи.

«На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації. Вкотре закликаю кожного і кожну не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе!», – зазначає Пронін.

Нагадаємо, у ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Курськ – РФ., мис Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.