Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем

Для реалізації ініціативи Міноборони підготує та внесе на засідання Кабміну відповідний проєкт закону

Уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем. Про це повідомив глава українського оборонного відомства Рустем Умєров.

Умєров зазначив, що це стратегічний крок для України в умовах наростаючої загрози з боку Росії. Для реалізації цієї ініціативи Міноборони підготує та внесе на засідання Кабміну відповідний проєкт закону.

«Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі», – наголосив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони».

Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

В указі йдеться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Як повідомлялося, створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників.