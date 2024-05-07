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Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін підтримав створення Сил безпілотних систем
Створення Сил безпілотних систем – це стратегічний крок для України
фото з відкритих джерел

Для реалізації ініціативи Міноборони підготує та внесе на засідання Кабміну відповідний проєкт закону

Уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем. Про це повідомив глава українського оборонного відомства Рустем Умєров.

Умєров зазначив, що це стратегічний крок для України в умовах наростаючої загрози з боку Росії. Для реалізації цієї ініціативи Міноборони підготує та внесе на засідання Кабміну відповідний проєкт закону.

«Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі», – наголосив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони».

Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

В указі йдеться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Як повідомлялося, створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників.

Читайте також: Безпілотні війська України. Що не так з рішенням президента
Теги: війна ЗСУ Володимир Зеленський безпілотник дрон Міноборони Рустем Умєров Кабмін

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