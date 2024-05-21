На Білгородщині після атаки дрона горить склад з пальним (відео)

Місцева влада повідомляє, що постраждалих унаслідок інциденту немає

У населеному пункті Вознесенівка Білгородської області сталася масштабна пожежа після атаки БПЛА. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

«Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічені складські приміщення та ангари з технікою, також сталося займання ємності з пальним», – повідомив губернатор російського регіону.

За його даними, постраждалих унаслідок інциденту немає. «Українські пабліки пишуть про приліт по складу з пальним», – йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що літаки РФ «впустили» чотири авіабомби на Білгородщину. 17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

Наступного дня, 18 травня, літак РФ скинув ФАБ-500 на Нову Таволжанку, що у Шебекинському міському окрузі. Зазначається, що постраждалих і пошкоджень внаслідок її падіння нібито немає.

Також повідомлялося, що у Білгороді внаслідок вибуху обвалився під'їзд будинку.