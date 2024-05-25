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Глава СБУ розповів про особливість модернізованих дронів Sea Baby

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Глава СБУ розповів про особливість модернізованих дронів Sea Baby
Модернізований морський дрон Sea Baby
фото: СБУ

Оснащення «Градом» – не єдине ноу-хау, яким вирізняється Sea Baby

Модернізовані морські дрони Sea Baby можуть працювати як по морських, так і наземних цілях. Про це розповів очільник Служби безпеки України Василь Малюк в етері телемарафону.

За словами глави СБУ, що морський дрон Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню «Град», використовується для ураження наземних площинних цілей у прибережній зоні, а також для безпосереднього вогневого контакту в морі.

Малюк підкреслив, що оснащення дронів «Градом» – це не єдине ноу-хау, яке СБУ використовує на цьому морському дроні.

«Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа, але про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам», – пояснив посадовець.

Він також зазначив, що російські військові кораблі зараз переховуються в порту Новоросійська. Але вони не можуть почуватися в безпеці, адже дрони СБУ дістають їх і там, як це було з великим десантним кораблем «Оленегорський горняк» влітку минулого року. Загалом дрони СБУ вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.

Нагадаємо, що морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці зібрали кошти через платформу United24, відтепер оснащені системами «Град».

Раніше Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору.

До слова, Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Тепер вони стали швидшими та потужнішими. 

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Теги: дрон СБУ море зброя безпілотник

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