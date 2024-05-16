У Миргороді під час тривоги пролунали вибухи

Повітряні сили попереджали про рух ракети у бік Мирогорода

Сьогодні, 16 травня, під час повітряної тривоги у Миргороді на Полтавщині пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне».

Про вибух у Мирогородській громаді повідомили місцеві мешканці.

Раніше повітряні сили заявили про рух ракети у бік Мирогорода.

Раніше повідомлялося, що у частині областей та у Києві було оголошено повітряну тривогу, у тому числі у Полтавській області.

Нагадаємо, увечері 8 квітня в Полтавській громаді пролунали вибухи. Унаслідок удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді постраждало 10 людей. Унаслідок влучання неподалік Полтави зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток. Загалом, окрім гуртожитку, зазнали пошкоджень ще три будинки навколо.

Тоді унаслідок ракетної атаки російських військ на Полтавську область людина загинула і 12 отримали поранення, в тому числі двоє дітей, а також було пошкоджено кілька багатоповерхівок і автомобілів.