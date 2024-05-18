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РФ уночі атакувала Україну дронами: які регіони були під ударом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ уночі атакувала Україну дронами: які регіони були під ударом
Ворог вдарив дронами по Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог запустив по українських областях 13 безпілотників

У ніч на 18 травня російські загарбники атакували дронами п’ять областей України. Захисники неба знищили всі ворожі цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

РФ уночі атакувала Україну дронами: які регіони були під ударом фото 1
інфографіка: Повітряні сили

«У результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 «Шахедів» у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вдень 17 травня ворожа авіація знову завдала удару по місту Харкову, у результаті чого сталася масштабна пожежа. Нині відомо про трьох загиблих і 29 поранених. 

Крім того, 17 травня о 21:08 в Харкові знову прогриміли вибухи.

Також учора російські війська атакували Одещину ракетами, одна людина загинула. 

Теги: війна обстріл Україна дрон

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