«Бавовна» у Краснодарському краї: ЗМІ повідомляють про атаку на військовий аеродром

Безпілотник вдарив по черговому російському НПЗ

У ніч на 19 травня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Також під удар потрапив місцевий аеродром. Про це повідомило російське видання Astra.

Зазначається, що безпілотник упав на територію заводу, постраждалих від цього нібито немає.

Крім того, у Кущівській дрони атакували місцевий військовий аеродром. Про це виданню повідомили місцеві жителі. В оперштабі регіону цього не підтвердили, проте заявили, що виникло «локальне загоряння».

За даними міноборони країни-агресорки РФ, уночі ворожою ППО нібито було знищено дев'ять ракет Atacms та один БпЛА над територією Криму, три БпЛА – над Білгородською областю, 57 БпЛА знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю.

Нагадаємо, що в ніч проти 19 травня у Виборзі Ленінградської області РФ пролунали вибухи. Згодом почалася пожежа в районі місцевої нафтобази.

Також уночі 19 травня у тимчасово окупованих Севастополі, Євпаторії та Сімферополі було чутно вибухи. Нібито працювала ППО. Развожаєв зазначає, що у Севастополі працює ППО, йде відбиття ракетної атаки. Російські пабліки пишуть, що нібито використовуються ракети ATACMS та БпЛА.