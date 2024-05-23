Розвідка атакувала об'єкти військово-промислового комплексу в Татарстані – ЗМІ

У Казані та Нижньокамську розташована низка стратегічно важливих підприємств для російської оборонки

У Татарстані триває операція Головного управління розвідки Міністерства оборони з ураження об’єктів російського оборонно-промислового комплексу за допомогою безпілотників. Про це Liga.net повідомив співрозмовник у розвідці.

Як зазначив співрозмовник, ударні дрони вже досягли Казані та Нижньокамська, де розташована низка стратегічно важливих підприємств, продукція яких використовується у воєнній галузі.

Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи лунають у Нижньокамську. Окрім цього відбувається евакуація співробітників з Нижньокамської ТЕЦ, «Нижньокамськвуглецю», «Оргсинтезу», «Танеко», «Таиф-НК», «Нижньокамськнафтохіму» та «Нижньокамськшини».

У тому числі в регіоні припинили роботу обидва аеропорти в Казані та Нижньокамську. Джерела повідомили, що інформація про результати ураження об'єктів уточнюється.

Евакуація співробітників з російських підприємств фото з соцмереж

Нагадаємо, Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області, а також Волгоградський нафтопереробний завод.

До слова, Росія готує нові інформаційні вкиди для дискредитації України на липень 2024 року. Росіяни шукають уламки ракет від систем ППО Patriot на окупованих територіях для підготовки дезінформаційних операцій.