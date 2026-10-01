Путін зробив цинічну заяву про майбутнє людства

Російський диктатор взявся застерігати світ від міжнародних конфліктів

Президент Росії Володимир Путін заговорив про необхідність збереження глобального миру на тлі безперервних російських атак на Україну. Про це він сказав під час пленарної сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай», передає «Главком».

Засідання відбувається 1 жовтня. Під час виступу Путін цинічно заявив про необхідність збереження глобального миру. Очільник Кремля взявся переконувати, що нинішні тенденції у міжнародних відносинах змушують замислитися над збереженням глобального миру «прямо зараз». Він також заявив про необхідність підтримувати мир і безпеку у світі.

Водночас Путін стверджує, що багато правил, які раніше визначали міжнародні відносини, нині відкинуті, а нові ще не сформувалися. Російський диктатор також прогнозує, що міжнародні конфлікти, найімовірніше, триватимуть незалежно від подальшого розвитку подій.

Далі Путін взявся застерігати людство від «небезпеки сучасних технологій». Мовляв, технологічний розвиток збільшує можливості глобального знищення внаслідок конфліктів або втрати контролю над технологічними процесами. Зрештою очільник Кремля закликав не допустити «найбільш катастрофічних сценаріїв», за яких людство може опинитися на межі виживання.

Нагадаємо, Росія продовжує регулярно атакувати українські міста ракетами та безпілотниками, внаслідок чого гинуть і зазнають поранень цивільні, руйнуються житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

1 жовтня російський безпілотник атакував школу в Солом'янському районі Києва. На момент удару понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті, завдяки чому вдалося уникнути жертв і травмувань. Унаслідок атаки було пошкоджено фасад навчального корпусу та виникла пожежа.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські спецслужби перехопили два російські документи з детальними планами атак на енергосистему України взимку. За його словами, росіяни визначили конкретні цілі, а також кількість і типи зброї, необхідні для їх ураження – від балістичних ракет до реактивних і звичайних безпілотників.

За даними Шмигаля, Росія готує комплексні удари по об'єктах тепло- і водопостачання, водовідведення, генерації та енергетичних інтерконекторах. Окремі плани атак розроблені для Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст. ГЛАВКОМ