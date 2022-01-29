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    «Помаранчевою» стала ще одна область: МОЗ оновив карантинні зони

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    &laquo;Помаранчевий&raquo; рівень епідемічної небезпеки є сигнальним про наближення регіону до &laquo;червоної&raquo; зони - «Помаранчевою» стала ще одна область: МОЗ оновив карантинні зони
    «Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони
    фото з відкритих джерел

    У всіх регіонах – високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування

    Міністерство охорони здоров'я України оновило карантинні зони станом на 29 січня. Так, «червоними» залишаються два регіони – Рівненщина та Івано-Франківщина, а «помаранчевою» стала Миколаївська область, яка напередодні ще була «жовтою». Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я.

    «Помаранчева» зона охоплює 16 областей, це: Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська,

    Миколаївська, Одеська,Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

    У всіх регіонах – високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Решта – у «жовтій» зоні карантину.

    Нагадаємо, що «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. На цьому рівні місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

    Раніше повідомлялося, що за добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806. Уже третій день поспіль в Україні фіксують рекорд від початку пандемії.

    Нагадаємо, в Україні протягом доби 27 січня виявили 34 408 нових випадків Covid-19. До лікарень потрапили 3 342 пацієнти.

    Також за 25 січня в Україні виявили понад 24 тисячі випадків коронавірусу, а за 26 січня – понад 32 тисячі, що було рекордним значенням.

    Додамо, що 27 січня Рівненщина стала «червоною». Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Навіть Рада наступного тижня працюватиме дистанційно.

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    Теги: Івано-Франківщина рекорд Рівненщина хвороби Денис Шмигаль
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    «Помаранчевою» стала ще одна область: МОЗ оновив карантинні зони