Помер відомий актор із серіалу «Чотири танкісти і собака»
Останній рік актор тяжко хворів і майже не виходив з дому
Відомий польський актор Веслав Голас помер у віці 90 років. Про це 9 вересня повідомила Gazeta Wyborcza з посиланням на його дочку.
Відзначається, що Голас тривалий час хворів і минулого року у нього стався перший інсульт, після якого він майже не виходив з дому. Другий інсульт стався минулого тижня.
Міжнародну популярність Голасу принесла роль бійця Томаша Черешняка в телесеріалі «Чотири танкісти і собака» (1966 рік), знятого за однойменною повістю Януша Пшимановського.
Військово-пригодницький серіал був популярний не тільки в Польщі, а й в СРСР, особливо серед юної аудиторії.
Голас народився в 1930 році в польському місті Кельце. У 13 років вступив до лав організації польського опору «Сірі шеренги», що протистояла німецькій окупації. У грудні 1944 року Веслава заарештувало гестапо і він зазнав тортур.
Після закінчення Другої світової війни юнак вступив до варшавського Державної вищої театральної школи, яку закінчив у 1954 році.
До слова, цього тижня пішов з життя легендарний режисер-постановник, який працював з Пугачовою та іншими зірками.
Також у Нью-Йорку знайшли мертвим зірку серіалу «Прослушка».
А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.