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    Помер відомий актор із серіалу «Чотири танкісти і собака»

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    Міжнародну популярність Веслану Голасу принесла роль бійця Томаша Черешняка в телесеріалі&nbsp;&laquo;Чотири танкісти і собака&raquo; - Помер відомий актор із серіалу «Чотири танкісти і собака»
    Міжнародну популярність Веслану Голасу принесла роль бійця Томаша Черешняка в телесеріалі «Чотири танкісти і собака»

    Останній рік актор тяжко хворів і майже не виходив з дому

    Відомий польський актор Веслав Голас помер у віці 90 років. Про це 9 вересня повідомила Gazeta Wyborcza з посиланням на його дочку.

    Відзначається, що Голас тривалий час хворів і минулого року у нього стався перший інсульт, після якого він майже не виходив з дому. Другий інсульт стався минулого тижня.

    Міжнародну популярність Голасу принесла роль бійця Томаша Черешняка в телесеріалі «Чотири танкісти і собака» (1966 рік), знятого за однойменною повістю Януша Пшимановського.

    Фото: matt_magdziarz / twitter.com
    Фото: matt_magdziarz / twitter.com

    Військово-пригодницький серіал був популярний не тільки в Польщі, а й в СРСР, особливо серед юної аудиторії.

    Голас народився в 1930 році в польському місті Кельце. У 13 років вступив до лав організації польського опору «Сірі шеренги», що протистояла німецькій окупації. У грудні 1944 року Веслава заарештувало гестапо і він зазнав тортур.

    Після закінчення Другої світової війни юнак вступив до варшавського Державної вищої театральної школи, яку закінчив у 1954 році.

    До слова, цього тижня пішов з життя легендарний режисер-постановник, який працював з Пугачовою та іншими зірками.

    Також у Нью-Йорку знайшли мертвим зірку серіалу «Прослушка».

    А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.

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    Теги: Польща смерть серіал актор інсульт
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    Помер відомий актор із серіалу «Чотири танкісти і собака»