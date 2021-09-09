Помер відомий актор із серіалу «Чотири танкісти і собака»

Останній рік актор тяжко хворів і майже не виходив з дому

Відомий польський актор Веслав Голас помер у віці 90 років. Про це 9 вересня повідомила Gazeta Wyborcza з посиланням на його дочку.

Відзначається, що Голас тривалий час хворів і минулого року у нього стався перший інсульт, після якого він майже не виходив з дому. Другий інсульт стався минулого тижня.

Міжнародну популярність Голасу принесла роль бійця Томаша Черешняка в телесеріалі «Чотири танкісти і собака» (1966 рік), знятого за однойменною повістю Януша Пшимановського.

Фото: matt_magdziarz / twitter.com

Військово-пригодницький серіал був популярний не тільки в Польщі, а й в СРСР, особливо серед юної аудиторії.

Голас народився в 1930 році в польському місті Кельце. У 13 років вступив до лав організації польського опору «Сірі шеренги», що протистояла німецькій окупації. У грудні 1944 року Веслава заарештувало гестапо і він зазнав тортур.

Після закінчення Другої світової війни юнак вступив до варшавського Державної вищої театральної школи, яку закінчив у 1954 році.

До слова, цього тижня пішов з життя легендарний режисер-постановник, який працював з Пугачовою та іншими зірками.

Також у Нью-Йорку знайшли мертвим зірку серіалу «Прослушка».

А 6 вересня помер видатний актор Жан-Поль Бельмондо.