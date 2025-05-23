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Лавров повідомив, коли РФ представить свій «меморандум» щодо припинення вогню

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Лавров повідомив, коли РФ представить свій «меморандум» щодо припинення вогню
Раніше диктатор РФ заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом з Україною, який містить у собі і припинення вогню
фото з відкритих джерел

Лавров наголосив, що Росія активно працює над документом

Росія представить Україні документ щодо врегулювання війни проти України після того, як завершиться обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000». Як передає «Главком», про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, цитує агентство ТАСС.

Лавров наголосив, що Росія активно працює над цим документом, а також додав, що Москва й надалі продовжуватиме роботу над мирним процесом, «незважаючи ні на які провокації».

Нагадаємо, після зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі сторони домовилися, зокрема, обмінятись пропозиціями щодо припинення вогню в письмовому вигляді. Так, після телефонної розмови Путіна та Трампа диктатор РФ заявив, що Росія нібито готова працювати над меморандумом з Україною, який містить у собі і припинення вогню.

Так, президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін могли обговорювати певний меморандум, який у майбутньому може призвести до договору про мир. 

Зеленський також зазначив, що Україна готова розглянути пропозиції Росії щодо меморандуму, але лише після отримання конкретних деталей. Він підкреслив, що будь-які рішення мають відповідати національним інтересам України та не суперечити її суверенітету.

Однак нещодавно президент наголосив, що потрібні дипломатичні кроки до реального миру і нова й дієва архітектура безпеки. «І коли в росіян уже тиждень пішов на формулювання так званого «меморандуму», який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, – це точно знущання з усього світу. Стільки часу! Кожен день на війні – це втрата життів. Звісно, у Росії людей не рахують. Але світ повинен рахувати».

Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нинішня стратегія Росії на мирних переговорах полягає в тому, аби домогтися виходу США із цього процесу.

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Теги: переговори Сергій Лавров росія

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