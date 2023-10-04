Поранив поліцейського та погрожував гранатою: на Черкащині чоловік влаштував стрілянину (фото, відео)

Поранений поліцейський госпіталізований до лікарні, де його прооперували

Під Черкасами чоловік стріляв в поліцейських, поранивши одного з них, забарикадувався в будинку та погрожував гранатою. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

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«Учора близько 16:00 години до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у селі Ревівка на Черкащині невідома особа з рушниці обстріляла його автомобіль», – повідомили в поліції.

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На місце виїхали патрульні та бійці спецпідрозділу КОРД.

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«До прибуття поліції правопорушник забарикадувався у своєму будинку, а коли спецпризначенці намагалися його деблокувати, дістав гранату та погрожував її підірвати», – розповіли в поліції.

Після цього він почав стріляти і в бік правоохоронців та поранив одного з правоохоронців. «Бійці КОРДу роззброїли та затримали чоловіка. У нього вилучили вогнепальну зброю, набої до неї, а також гранату й інші речові докази. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання під варту», – додали в відомстві.

Наразі відомо, що поранений поліцейський госпіталізований до лікарні, його прооперували. Він перебуває під наглядом лікарів.

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Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Черкаської області залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким жителя м. Черкаси засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду .