У США спіймали алігатора з людськими рештками в пащі

Перехожий побачив, що тварина тримала нижню частину людського тулуба та потягнула його під воду

У американському штаті Флорида перехожий помітив алігатора з людськими рештками в пащі. Про це повідомляє Sky News.

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Плазуна розміром майже 4 метри (13 футів) побачив Джамаркус Буллард 22-го вересня. Алігатор перебував у каналі Ларго, за 32 км від міста Тампи.

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Щоб перевірити, чи це справді алігатор, чоловік кинув у нього камінь. Перехожий побачив, що тварина ніби тримала нижню частину людського тулуба та потягнула його під воду. Після цього Буллард зв’язався із локальними представниками влади.

За даними телеканалу FOX 13 Tampa Bay, поліція у співпраці з Флоридською комісією з охорони риби та дикої природи (FWC) виловила та вбила алігатора.

Рештки людини теж виявили і дослідили. Попередньо жертвою стала 41-річна жінка Сабріна Пекхем.

У штаті й надалі з’ясовують обставини інциденту та більше деталей поки не розголошують.

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Раніше у Єгипті акула покусала жінку, яка купалася в морі на популярному дайверському курорті Дахаб.

Також у червні акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега. Ще одній туристці вдалося врятуватися та вчасно вибратися з води. Останні пару днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни.