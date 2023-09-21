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Атака по Черкасах: перші хвилини після влучання (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака по Черкасах: перші хвилини після влучання (відео)
Уламки ракети влучили у будинок
фото: Ігор Табурець/Telegram

У патрульній поліції підкреслюють, що в Черкасах триває рятувальна операція

Поліція показала перші хвилини після ракетної атаки російських окупантів на Черкаси. Уламки ворожої ракети впали на готель. Про це повідомляє патрульна поліція України в Facebook.

Патрульні були серед перших, хто прибув на місце «прильоту» уламків російської ракети у центрі Черкас.

Поліцейські перекрили рух, щоб забезпечити безпеку прохожих та забезпечити безперешкодний проїзд спецтехніки. Інспектори допомагали в евакуації.

У патрульній поліції підкреслюють, що в Черкасах триває рятувальна операція.

Раніше повідомлялося, що на світанку 21 вересня ворог атакував Україну ракетами. Вибухи, зокрема, лунали в Києві, Харкові, Херсоні, Рівному, Черкасах та на Львівщині. У декількох містах зафіксовано влучання російських ракет. Кількість загиблих та постраждалих зростає.

У Черкасах унаслідок ракетного удару знищено готель – виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку. Постраждало 10 осіб

У Черкасах триває рятувальна операція внаслідок удару російських ракет – під завалами зруйнованої будівлі може бути до 29 людей

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, зранку російські терористи завдали ракетного удару по Черкасах. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

Читайте також: Російська атака у День миру: на Львівщині й Рівненщині є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Теги: Черкаси поліція готель ворог відео уламки ракет

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