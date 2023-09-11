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Боявся «хо**ів та поляків»: у РФ школяр напав із ножем на вчителів та учнів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Боявся «хо**ів та поляків»: у РФ школяр напав із ножем на вчителів та учнів
Інші учні вважали його дивним через те, що він перестав із ними спілкуватися
фото: politeka

Нещодавно підліток бачився з батьком, який зазнав поранення на війні

У понеділок 11 вересня у російському хуторі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області 15-річний підліток скоїв збройний напад у місцевій школі. Подробиці розповів губернатор області Василь Голубєв.

Чиновник повідомив: «О 07:50 у школі у хуторі Червоний Десант Неклинівського району озброєний ножем 15-річний підліток, який приховав обличчя за маскою, при спробі зайти до школи поранив чотирьох дорослих».

За словами Голубєва, внаслідок нападу ніхто з дітей не був поранений. Постраждали лише троє співробітників школи та родич одного з учнів – вони отримали поранення легкого ступеня тяжкості, після чого їм надали медичну допомогу.

Нападник був затриманий очевидцями, яким виявився учень 9 класу цієї школи, який страждає на психічне захворювання. За його словами, він це зробив через страх, що «навколо одні хо**ли та поляки».

Місцеві жителі розповідають, що підліток ні з ким не конфліктував, але інші учні вважали його дивним через те, що він перестав із ними спілкуватися. Після нападу у школяра також запідозрили напад епілепсії, але, за словами рідних, нічого подібного до нього раніше не траплялося.

Затриманий проживає з бабусею, а його батьки перебувають у розлученні. Напередодні він бачився з батьком – чоловік служить в армії та нещодавно отримав поранення, після чого приїхав додому у відпустку.

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що найближчим часом у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

Теги: напад чоловік батьки поранення школярі росія

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