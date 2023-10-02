На війні в Україні загинув доброволець з Естонії

Від будинку, де доброволець жив зі своїм товаришем по службі, залишилися лише уламки

Танель Кріггуль з позивним Стінгер воював в районі міста Лиман

На війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні. Про це повідомило естонське видання Postimees.

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Танель Кріггуль з позивним Стінгер воював в районі міста Лиман Донецької області. Будинок, в якому він жив разом з товаришами по службі, атакував російський дрон-камікадзе.

Вибух був настільки потужним, що від будинку майже нічого не залишилося, окрім купи уламків. Про смерть естонця виданню повідомили три джерела, які воюють у тому ж легіоні.

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«Невеликий приватний будинок, де Кріггуль жив зі своїм товаришем по службі, був уражений російським військовим безпілотником в суботу ввечері», – повідомляють у Postimees.

Як зазначають у виданні, чоловік вступив до лав інтернаціонального легіону минулого року.

Нагадаємо, в березні під Бахмутом у Донецькій області загинув колишній офіцер Сил оборони Естонії Іво Юрак. Він став першим естонцем, який загинув на війні в Україні.