Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі

Управління Тернопільської міської ради сплутало фото чоловіків

У Тернополі міська влада замість фото загиблого українського героя Олександра Місюри на банер повісила світлину його живого тезки. Про це пише місцеве видання 20 хвилин.

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До Дня захисників і захисниць у центрі Тернополя встановили банери з іменами та фото загиблих учасників російсько-української війни. Родина загиблого старшого навідника протитанкових ракетних комплексів Олександра Місюри також туди прийшла, але була шокована, бо над прізвищем та ім'я ероя побачили світлину чужого чоловіка.

Згодом з'ясувалося, що управління Тернопільської міської ради вставило фото іншої людини. Дружина загиблого Олександра Місюри Інна у соціальних мережах розмістила фото та написала: «Дуже дивно знайти твоє прізвище, дату народження та смерті, але чомусь не твоє фото».

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Банер із помилкою фото: 20 хвилин

Родичка загиблого героя Анастасія Місюра розповіла журналістам, що їх ніхто не повідомляв, що фото Сашка буде на банері у центрі міста.

«Просто дізналися, що банери з’явилися в центрі Тернополя і вирішили переглянути. Якщо ж у відповідальних осіб не було фото нашого Сашка, то чому вони не подзвонили? Ми б дали світлину. У нас є гарна світлина», – говорить Анастасія.

З'ясувалося, що чоловік на фото – живий. Його також звати Олександр Місюра, він підприємець у сфері деревообробки, родом із Волині. Чоловік шокований, що його «поховали». Він дізнався про це від журналістів.

«У Тернополі уже більше місяця як мене поховали. Це не жарт. В самому центрі міста на стенді аж з самого Дня незалежності розмістили моє фото серед загиблих героїв – про це повідомили родичі загиблого і місцева журналістка Polina Daineha. Не знаю, як і реагувати!? Така от суботня історія», – написав Олександр у Фейсбук та прикріпив фото із банера.

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У міській раді Тернополя пояснили, що допустилися помилки. Головна спеціалістка сектору розвитку культури та духовної спадщини управління культури і мистецтв Наталія Бабій повідомила, що банер з цією світлиною був надрукований ще до Дня Державного Прапора України. Вони не підозрювали, що це не фото героя.

«Мені справді прикро, що так вийшло. Розумієте, банер з цією світлиною був надрукований ще до Дня Державного Прапора України, і до нас ніхто не звертався з претензіями, що є неточності. Я пам’ятаю, що інформацію про цього хлопця подали без особистої фотографії. Але коли я брала цю світлину з інтернету, то перевіряла», – каже пані Наталія.

Під вечір 30 вересня на банері була світлина Героя України Олександра Місюри. Місцева влада попросила вибачення у родині загиблого захисника.

«Я розумію, що виправдання тут недоречні. Я розумію, що це біль рідних. Але ми вже зняли банер і вносимо зміни», – сказала вона.

Загиблий герой України Олександр Місюра фото: 20 хвилин

За даними видання, навесні 2022 року Олександр разом з рідними евакуювалися з окупованої Херсонщини на Тернопільщину. Влітку 2022 року хлопець пішов служити в армію. Він був навідником протитанкових ракетних комплектів 3-ї окремої штурмової бригади. Хлопець мав позивний «Бухгалтер». Загинув Олександр 12 серпня 2023 року біля Бахмута. Він і ще двоє хлопців були в окопі, по ним відпрацював російський міномет. Він відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України «Хрест хоробрих». Йому було 25 років, коли загинув. У хлопця залишилися батьки, брат, вагітна дружина та племінниця.

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Раніше у Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня Захисників і Захисниць України. Участь у покладанні квітів взяли військовослужбовці, ветерани, рідні та близькі загиблих захисників і захисниць, представники громадських організацій.

До слова, з нагоди Дня захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 41 військовому.